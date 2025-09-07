Roma, aggressione brutale alla sorella: bosniaco arrestato nel campo Rom

Ha picchiato la sorella e l’ha minacciata di morte. Le violenze sono divampate giovedì 4 settembre nel campo rom di via dei Gordiani, dove un uomo di 35 anni – di nazionalità bosniaca – è stato arrestato dalla polizia locale

Secondo quanto appreso, intorno alle 19 si è verificata una lite familiare che è degenerata. Un uomo ubriaco si è scagliato contro la sorella, una 50enne, che è stata brutalmente colpita. I caschi bianchi del gruppo V Prenestino, in presidio nell’area della baraccopoli, sono così intervenuti.

Il 35enne, con alle spalle precedenti tra i quali casi di violenza, è stato accompagnato nel carcere di Regina Coeli ed è stato messo a disposizione della magistratura. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La vittima è stata condotta in ospedale per le cure mediche del caso. Per la donna sono state attivate le procedure di assistenza previste.
