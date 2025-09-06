Approvata legge “dura” contro i soldati, proteste a Kiev

E’ in corso una protesta in Piazza Indipendenza a Kiev contro il progetto di legge approvato in prima lettura ieri dal parlamento ucraino, che prevede l’inasprimento della responsabilità penale nei confronti dei soldati in caso di disobbedienza. Lo rende noto Ukrainska Pravda.

I manifestanti mostrano cartelli fatti a mano con la scritta: “State punendo quelli sbagliati”, “Dobbiamo proteggere coloro che ci proteggono”, “La repressione non è disciplina”. “La manifestazione è stata approvata dall’amministrazione militare e dall’amministrazione statale della città di Kiev. La polizia del dialogo ci aiuterà a garantire la sicurezza durante il raduno”, affermano gli organizzatori della protesta. rainews.it/maratona