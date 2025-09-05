Zelensky: ‘possibili migliaia di truppe occidentali in Ucraina’

Zelensky

“Migliaia” di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati di Kiev contro la Russia, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

Si prevede che queste truppe saranno “nell’ordine delle migliaia.
Questo è un dato di fatto, ma è ancora un po’ presto per parlarne” nei dettagli, ha affermato Zelensky in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nell’Ucraina occidentale. ANSA

Putin, ‘truppe occidentali in Ucraina sono bersaglio legittimo’

