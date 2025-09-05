Putin, ‘truppe occidentali in Ucraina sono bersaglio legittimo’

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che qualsiasi presenza di truppe occidentali in Ucraina diverrebbero bersaglio legittimo per le forze russe

Se delle truppe dovessero comparire lì (in Ucraina), soprattutto ora durante i combattimenti, partiamo dal presupposto che saranno obiettivi legittimi”, ha dichiarato Putin, parlando all’Eastern Economic Forum (Eec) a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo, il giorno dopo il vertice dei Paesi volenterosi che ha raggiunto un accordo a 26 per le garanzie di sicurezza a Kiev.

Il capo del Cremlino ha aggiunto che il dispiegamento di una forza occidentale “non favorirebbe una pace a lungo termine”.

Dura presa di posizione del Cremlino nei confronti dei Paesi europei accusati di “ostacolare” la risoluzione del conflitto in Ucraina. “Gli europei – sono le parole del portavoce di Mosca, Dmitri Peskov, in un’intervista al quotidiano russo Izvestia – ostacolano la risoluzione in Ucraina. Non stanno contribuendo affatto”. Peskov accusa l’Europa di “continuare nei tentativi” di fare dell’Ucraina “il centro di tutto ciò che è anti-russo”. ANSA