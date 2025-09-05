Trump riceve i capi delle Big Tech

Trump loda i big della Silicon Valley: “Avete fatto un grande lavoro”

Donald Trump loda i leader della Silicon Valley, riuniti a cena alla Casa Bianca. “Che grande lavoro che avete fatto”, ha detto il presidente americano rivolgendosi agli amministratori delegati di Microsoft e Google, Satya Nadella e Sundar Pichai.

“Google ha avuto una buona giornata giovedì”, ha aggiunto riferendosi alla decisione antitrust per risolvere il suo monopolio nella ricerca online. La cena con i vertici di Big Tech si è tenuta all’interno della Casa Bianca e non nel Rose Garden appena ristrutturato, a causa del maltempo.

Trump scherza con Zuckerberg: “Inizia la tua carriera politica”

Durante la cena con i big della Silicon Valley alla Casa Bianca, Donald Trump ha scherzato col numero uno di Meta, Mark Zuckerberg: “Questo è l’inizio della tua carriera politica”. tgcom24.mediaset.it