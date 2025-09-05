Crosetto: “hackerato il mio account X”. Poi cancella il post

Guai “social” per il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il suo account X è finito nel mirino degli hacker e sulla sua bacheca sono comparsi dei post “sospetti” in cui venivano sponsorizzate delle donazioni per Gaza e per la camera ardente di Giorgio Armani.

Guido Crosetto e il profilo X hackerato

L’attacco hacker è stato confermato in un primo momento dal diretto interessato, in un post poi rimosso: “Hanno hackerato il mio account X – aveva scritto il ministro -. È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo”. Una “toppa peggio del buco”, come sottolineato dal giornalista David Carretta.

Questa toppa è peggio del buco, temo. pic.twitter.com/ZE5e4VHXkv — David Carretta (@davcarretta) September 4, 2025

Un messaggio cancellato e poi sostituito da un post del ministero della Difesa: “Comunicazione ufficiale – si legge nel messaggio – l’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. I contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”.

I post con le donazioni per Gaza e Armani

I sospetti erano iniziati nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, quando sulla bacheca del ministro sono apparsi gli strani post, adesso rimossi definitivamente. In uno di questi venivano invitati gli utenti a effettuare donazioni in criptovalute in favore della popolazione di Gaza, flagellata dagli attacchi di Israele.

In un altro post invece veniva chiesto aiuto economico per il compianto Giorgio Armani, denaro che sarebbe servito per contribuire alla camera ardente. I messaggi sono stati rimossi e ripostati più volte, e soltanto adesso non sono più visibili. Un buco nella sicurezza informatica non da poco, c onsiderando che il bersaglio è il responsabile della Difesa italiana.

