Regionali Campania, Schlein: ‘sostenere Fico, ha dimostrato capacità’

“In Campania il più grande segnale di rinnovamento è sostenere la candidatura di Fico, una persona degna e onesta che ha dimostrato grandi capacità”, lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlien alla festa di Avs con Bonelli, Conte e Fratoianni intervistati da Massimo Giannini.

Fonte: Agenzia Vista