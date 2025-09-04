Regionali Campania, Schlein: ‘sostenere Fico, ha dimostrato capacità’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

“In Campania il più grande segnale di rinnovamento è sostenere la candidatura di Fico, una persona degna e onesta che ha dimostrato grandi capacità”, lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlien alla festa di Avs con Bonelli, Conte e Fratoianni intervistati da Massimo Giannini.
Fonte: Agenzia Vista

