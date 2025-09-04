Prof. Sinagra: perché difendo la von der Leyen

Giornali e televisioni hanno riferito di un attacco hacker al sistema GPS di navigazione aerea del volo che portava a Sofia la Ursula Von der Leyen; notizia poi per fortuna rivelatasi inventata.

Da più parti e differenti ambienti politici vengono sollecitata le immediate dimissioni della Presidente della Commissione UE. Si annuncia un secondo voto di sfiducia nel Parlamento europeo che potrebbe purtroppo trovare accoglimento con la decadenza di Ursula dall’incarico.

Si susseguono numerosissimi attacchi contro la nostra Ursula per gli aiuti finanziari e in armi all’eroico Uomo di Kiev. La si attacca ingiustamente per il necessario programma di riarmo dell’Europa che poi, in fin dei conti, costerà solo circa 850 miliardi di euro.

La si accusa anche ingiustamente di abituale mala gestione economica della UE, di favorire le banche, le grandi Corporazioni industriali e monetarie mentre, al contrario, si disinteressa di qualsiasi problema sociale riducendo giustamente ogni conquista sociale dei lavoratori.

Nessuno capisce che l’emergenza è quella determinata dalla volontà di Vladimir Putin di appropriarsi di tutta l’Europa, Portogallo compreso.

Gli autori di queste accuse non hanno capito una cosa: fino a che la Ursula Albrecht (suo cognome di famiglia, essendo lei nipote del Generale nazista che fu stretto collaboratore di Hitler), rimarrà in carica, il tracollo definitivo dell’Unione europea è assicurato. Ed è poco il tempo necessario affinché ciò accada proprio grazie alla Ursula Von der Leyen (cognome del marito dirigente della Pfizer da cui gli osceni contratti conclusi segretamente dalla di lui moglie).

Dunque, dobbiamo tutti augurarci che la Ursula Albrect/Von der Leyen rimanga in carica per il tempo ancora necessario.

A prenderla a pedate nel sedere ci sarà tempo e modo, quando avrà distrutto definitivamente l’Unione europea.

È per questo che sostengo convintamente questo soggetto inqualificabile.

Prof. Augusto Sinagra