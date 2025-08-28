Palermo, pugni e morsi a una studentessa per violentarla: arrestato somalo

Avrebbe aggredito una studentessa americana la notte di Ferragosto al Foro italico a Palermo per violentarla

L’ha assalita, colpendola con pugni e mordendola, strappandole i vestiti. Ma la giovane ha reagito è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Ora il gip ha firmato l’ordine di custodia cautelare in carcere per il giovane di 24 anni, di origini somale, accusato di violenza sessuale e lesioni personali. L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri che avevano fermato l’indagato quando la studentessa, in città per un programma di scambio culturale, dopo l’aggressione aveva fornito una descrizione dettagliata dell’uomo che nel frattempo si era nascosto tra gli scogli nel litorale di fronte le mura delle Cattive.

Alcuni cittadini si erano attivati per rintracciarlo, ma ogni tentativo di bloccarlo è stato vano a causa delle minacce del 24enne, che sosteneva di essere armato di coltello. Ai carabinieri i testimoni hanno fornito indicazioni sull’identità e sulle abitudini dell’uomo, che a quanto pare frequenta quell’area.

“La sinergia tra le forze dell’ordine e la comunità è stata decisiva – dicono i carabinieri -. È stata setacciata l’intera zona e, grazie alla segnalazione di uno dei testimoni che aveva visto l’aggressore nascondersi dietro cabine elettriche i militari sono riusciti a individuarlo e a fermarlo”. Il fermo della procura è stato convalidato dal gip che ha ordinato la custodia in carcere.

La zona è la stessa dello stupro di gruppo avvenuto nel luglio 2023 quando alcuni ragazzi avevo violentato una diciannovenne portandola dalla Vucciria dentro un cantiere che si affaccia sul mare.

Il Foro italico è frequentato da immigrati, alcuni fanno i posteggiatori abusivi, che hanno creato un dormitorio in piazza Kalsa sistemando tende e giacigli di fortuna. Il 9 luglio scorso nella stessa area una turista svizzera aveva subito un tentativo di stupro ed è stata salvata da una coppia che gestiva una delle bancarelle momentanee sistemate per i festeggiamenti di Santa Rosalia. “Quell’uomo aveva la faccia scura mi ha toccato ha tentato di stuprarmi ma sono riuscita a fuggire” aveva detto.

