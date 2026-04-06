Parma, arrestato sudamericano condannato per violenza sessuale

Un latitante condannato per violenza sessuale Ã¨ stato arrestato dai Carabinieri della stazione di San Pancrazio Parmense all’interno di un fast food di Strada D’Azeglio, nel quartiere Oltretorrente di Parma.

L’uomo, 33enne di origini sudamericane, si nascondeva da oltre sei mesi ed Ã¨ stato portato nel carcere della cittÃ emiliana.

La vicenda risale all’agosto 2018, quando l’uomo aveva commesso una violenza sessuale ai danni di una ragazza in provincia di Piacenza. Condannato in via definitiva, nel settembre 2025 la Procura di Piacenza aveva emesso l’ordine di carcerazione per tre anni e quattro mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall’esercizio di tutela e curatela. Al momento dell’esecuzione, perÃ², l’uomo era giÃ sparito dalla propria abitazione. Le ricerche erano state estese a livello nazionale, con le province limitrofe messe in allerta.

La svolta Ã¨ arrivata il 28 marzo, quando i carabinieri di San Pancrazio hanno intensificato i controlli nell’Oltretorrente. In un fast food di Strada D’Azeglio hanno notato un uomo corrispondente alla fotosegnaletica: alla vista dei militari, si Ã¨ diretto di corsa verso i bagni. Dopo una decina di minuti, convinto che se ne fossero andati, Ã¨ uscito ed Ã¨ stato bloccato e identificato. Trasferito in caserma per la notifica dell’ordine di carcerazione, Ã¨ stato poi condotto in carcere.

(ANSA).