"Minaccia russa", Merz vara nuovo servizio militare

BERLINO, 27 AGO – “La Russia è e resterà a lungo la più grande minaccia per la libertà, la pace e la stabilità in Europa. A questa minaccia il governo federale intende rispondere con decisione”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine della riunione dell’esecutivo presentando il provvedimento di modernizzazione del servizio militare.

Merz ha annunciato anche la costituzione del Consiglio nazionale per la sicurezza: “In Germania se ne parlava da trent’anni, questa coalizione ha assunto questo provvedimento dopo quattro mesi”. (ANSA)

(ANSA) – BERLINO, 27 AGO – “Abbiamo bisogno di una Bundeswehr forte in termini di personale. Solo così la deterrenza nel suo complesso potrà essere davvero credibile nei confronti della Russia. In altre parole, un Esercito forte in termini di personale e di equipaggiamento è il mezzo più efficace per prevenire le guerre”: è quanto ha affermato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, intervenendo alla conferenza stampa con il cancelliere federale Merz dopo la riunione dell’Esecutivo.

