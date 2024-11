Presidente di Astrazeneca Cina arrestato per corruzione

“I metodi che le grandi multinazionali del farmaco usano per spingere al massimo la vendita dei propri prodotti (in questo caso farmaci per la cura dei tumori) sono spesso illeciti e si traducono in veri e propri reati di corruzione. Per gli azionisti conta il profitto innanzitutto, mentre la salute dei cittadini è un optional. Il controllo sull’operato di queste aziende, specie nei rapporti con le pubbliche istituzioni e strutture sanitarie, deve essere meticoloso, continuo e capillare.”

(video di Francesca Donato)