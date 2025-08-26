Roma, 60enne rapinata e violentata: fermato gambiano

ROMA, 26 AGO – Fermato dai carabinieri il presunto responsabile dello stupro di una donna di 60 anni avvenuto all’alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Si tratta di un 26enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo é accusato di rapina e violenza sessuale. E’ stato fermato nei pressi della stazione Termini. (ANSA)

tgcom24.mediaset.it – L’uomo è stato rintracciato dai militari grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza: il giorno dell’aggressione era stato infatti immortalato dalle telecamere mentre camminava in strada con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino. Mostrate le immagini alla vittima, la donna ha confermato che l’indagato fosse la stessa persona che aveva denunciato.

L’uomo, dopo essere stato fermato dai carabinieri alla stazione Termini, avrebbe ammesso la violenza sessuale e il furto. E’ stato individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati: gli stessi che indossava nel video. Avrebbe inoltre affermato di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo, per furto e violenza sessuale, dovrà essere convalidato dal Tribunale. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.