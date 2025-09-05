Treviso: furti in serie in bar, ristoranti e pizzerie, denunciato albanese

Nell’aprile scorso aveva preso di mira pizzerie, bar e ristoranti della zona di Casier. L’autore dei colpi, M.K., 29enne di origine albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Dosson grazie all’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza.

Mentre l’indagine era ancora in corso lo straniero, lo scorso 30 maggio, è stato espulso dalla Questura attraverso la frontiera aerea di Treviso in quanto irregolare sul territorio nazionale. L’indagine ha permesso di accertare che il balcanico, nella notte del 10 aprile scorso, si è introdotto forzando una finestra all’interno della pizzeria “Pizzevia” di Casale sul Sile, da cui ha rubato il fondo cassa di 330 euro. Il 12 maggio successivo aveva poi replicato con le stesse modalità introducendosi all’interno di tre locali di Casier – l’Osteria “Del Porto”, l’Osteria “Casa Mia” e il bar “Infinity” – impossessandosi rispettivamente di 500, 100 e 400 euro.

Lo straniero è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e continuato. A seguito del provvedimento di espulsione già eseguito, non potrà fare rientro in Italia per i prossimi cinque anni.

www.trevisotoday.it