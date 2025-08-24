Israele, carri armati entrano a Gaza City. “Chi non lascia la città muoia o si arrenda”

I carri armati israeliani entrano a Gaza City

In un recente incontro, il Capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir si è scontrato con i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, affermando che le Idf non sono sicure di quanto tempo ci vorrà per evacuare la popolazione civile di Gaza City.

“Vi abbiamo ordinato un’operazione rapida. Secondo me, potete assediarli. Chi non evacua, non lasciate che se ne vada. Senza acqua, senza elettricità, può morire di fame o arrendersi. Questo è ciò che vogliamo e voi siete in grado di farlo”, ha dichiarato Smotrich. tgcom24.mediaset.it