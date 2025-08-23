Carcere Vibo Valentia, detenuti stranieri aggrediscono agenti con olio bollente e armi rudimentali

VIBO VALENTIA, 23 AGO – Si sono verificati disordini nel carcere di Vibo Valentia. Un gruppo di detenuti africani, con armi rudimentali e olio bollente, ieri sera ha aggredito alcuni agenti del personale di polizia penitenziaria. A renderlo noto é il sindacato Sappe. “Successivamente – riferisce il sindacato – gli stessi detenuti si sono barricati nelle loro camere detentive, dando fuoco a suppellettili e rendendo la situazione altamente pericolosa.

I disordini hanno fatto scattare un’importante operazione, condotta con estrema professionalità dal personale di polizia penitenziaria e coordinata dai vertici dell’istituto”.

“Il personale operante, applicando rigorosamente quanto previsto dal Manuale operativo – affermano Giovanni Battista Durante e Francesco Ciccone, segretario generale aggiunto e segretario regionale della Calabria del Sappe – è intervenuto con grande determinazione e competenza, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo in tempi rapidi e in condizioni estremamente difficili. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate, tutti i detenuti sono stati messi in sicurezza e nessuno di loro ha riportato ferite. Nel corso dell’operazione, alcuni agenti hanno riportato lesioni”. (ANSA)

Gli immigrati detenuti devono scontare la pena nelle carceri dei loro Paesi

