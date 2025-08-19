Napoli, due detenuti stranieri evadono dal carcere di Poggioreale

Due detenuti stranieri sono evasi stanotte dal carcere napoletano di Poggioreale

Si tratta di un algerino e di un siriano, inseriti del circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea. Sul posto si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi. Secondo le prime informazioni sarebbero scappati dopo avere praticato un foro.

“È da tempo che denunciamo nel carcere tra i più sovraffollati d’Europa la grave carenza in organico degli agenti di Poggioreale. Purtroppo in seguito dell’ultima mobilità le assegnazioni di qualche nuovo agente si avranno soltanto a fine settembre e non basteranno a colmare il grave deficit pari a oltre 150 unità”.

Così, il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, commentano l’evasione di due detenuti registrata stanotte nel carcete di Napoli-Poggioreale. “Sempre più numerosi sono i detenuti stranieri presenti, e anche in merito a ciò abbiamo più volte richiesto degli accordi con gli Stati di provenienza perché le misure restrittive siano espletate nei Paesi di origine”, concludono i due sindacalisti.

