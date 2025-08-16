Gualmini (Pd) contro Putin e Trump: “un criminale e un pregiudicato”

“Questa foto è la rappresentazione plastica del superamento totale dello stato di diritto. Un criminale e un pregiudicato che si stringono la mano e si apprestano a decidere le sorti del mondo. Ormai le norme, le leggi, il diritto e la democrazia non contano più, sono i vecchi arnesi del mondo passato. Siamo dentro a una nuova giravolta della storia che ci conduce a un futuro preoccupante”

Lo scrive su X Elisabetta Gualmini (Pd), che sarebbe coinvolta nel presunto scandalo di corruzione per cui la procura federale del Belgio ha chiesto all’Eurocamera la revoca dell’immunità.