Donna di 65 anni trovata senza vita su una panchina: viveva in auto col marito

Una donna di 65 anni è stato ritrovata senza vita la mattina del 14 agosto in piazza Motroni a Viareggio. Da mesi viveva in strada insieme al marito

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 5 dal marito, ma ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e la Polizia scientifica Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una panchina. E’ intervenuta l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde.

Da mesi la 65enne viveva in strada insieme al marito lungo via Comparini. La storia ha scosso la comunità del quartiere: molti dei residenti notavano spesso la signora e il compagno in strada.
