Due proteste si terranno in Alaska ad Anchorage contro la visita di Putin e Trump

Una protesta è organizzata dall’organizzazione politica Stand Up Alaska ed è prevista per il 14 agosto sotto lo slogan “Alaska con l’Ucraina.” “Ci opponiamo alla presenza di un criminale di guerra internazionale nel nostro grande stato. Con l’approvazione del governatore, il presidente ha esteso un invito a Vladimir Putin, e siamo qui per inviare un messaggio chiaro sia a Donald Trump che a Putin: l’Alaska si oppone fermamente all’autoritarismo,” afferma il loro annuncio.

Il Partito per il Socialismo e la Liberazione (PSL) ha anche annunciato una protesta, ma esclusivamente contro la visita di Trump in Alaska. Secondo il rapporto 2024 del Network Contagion Research Institute, il PSL è collegato al Partito Comunista Cinese tramite finanziamenti dal miliardario socialista Neville Singham e sua moglie Jodie Evans, fondatrice del gruppo di attivisti Code Pink.

https://t.me/ukraine_watch/45818