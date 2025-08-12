Migranti, 76 sbarcati nel sud della Sardegna

Vanno avanti gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Tra lunedì e martedì mattina sono arrivate 76 persone, presumibilmente tutte dall’Algeria

Lungo la spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, sono sbarcati 13 migranti e subito dopo altri 15, tra i quali due donne e due bambini. Due ore dopo a Calasetta un altro sbarco di 10 persone. Poco dopo mezzanotte a Sant’Antico un barchino con 14 migranti a bordo ha raggiunto le coste. L’ultimo sbarco questa mattina alle 6,30 a Calaverde, nel territorio di Pula: arrivati 23 uomini e una donna.

I migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Intanto Guardia costiera e Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di pattugliamento e controllo delle coste, proseguono nelle ricerche dei migranti che sarebbero naufragati venerdì scorso mentre raggiungevano le coste sud occidentali dell’Isola.

