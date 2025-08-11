Trump: “Sentirò europei e Zelensky dopo l’incontro con Putin”

“Sentirò gli europei e gli ucraini subito dopo” l’incontro con Vladimir Putin. Lo ha detto Donald Trump. “Non sta a me fare un accordo” fra le Russia e l’Ucraina. Vado a vedere i parametri. Potrei andarmene e dire buona fortuna e quella sarà la fine. Vedremo cosa Putin ha in mente”, ha aggiunto Trump.

Trump: “Ci sarà scambio territori”

“Ci sarà uno scambio di territori, lo so dalla Russia”. Lo ha detto Donald Trump, dicendosi “contrariato” dalle dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sul rifiuto di cedere territori. tgcom24.mediaset.it