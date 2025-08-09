Non risponde al telefono, 44enne trovato morto sul letto

Non risponde al telefono e scatta l’allarme dai familiari. Viene ritrovato privo di vita, riverso sul letto nella sua abitazione ad Ancona

Un malore fatale ieri ha stroncato Alessandro Silvestri, anconetano di 44 anni. Inutile la corsa disperata in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Molto noto in città, Silvestri lavorava da qualche anno come broker finanziario dopo un lungo trascorso da venditore di strumenti e accessori musicali per la nota fabbrica Eko.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri. Un familiare stava cercando di contattarlo telefonicamente, ma il suo cellulare per ore ha squillato a vuoto. La preoccupazione è salita alle stelle e quando si è cominciato a temere il peggio è stato subito allertato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenute le Volanti della Squadra Mobile, la Croce Gialla di Chiaravalle, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco chiamati per aprire la porta dell’abitazione.

Una volta entrati, gli agenti e il personale medico sanitario hanno velocemente perlustrato le stanze. Alessandro era disteso sul suo letto, riverso su un fianco, privo di vita. Immediatamente è stato soccorso sul posto, ma vista la gravità della situazione l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Torrette dove non è rimasto che constatarne il decesso. Non è escluso che il corpo verrà sottoposto ad un accertamento autoptico per risalire alle cause che ne hanno provocato la morte. […]

