Migranti, altri 116 prelevati da nave Emergency: 146 a bordo

Tra la notte del 6 e la mattina del 7 agosto, la nave Search and Rescue (Sar) di Emergency, Life Support, ha compiuto due operazioni prelevando rispettivamente 47 e 69 migranti, che si aggiungono ai 31 recuperati il 6 agosto mattina in acque Sar libiche.

Al momento, a bordo della Life Support ci sono 146 passeggeri, di cui 20 che si sono dichiarati minori non accompagnati e 4 donne adulte, di cui una incinta). La Life Support si sta ora dirigendo verso il porto assegnato di Savona; l’arrivo è previsto per il 10 agosto.