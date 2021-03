Gomez a Draghi: “Chi governa deve parlare ai governati”

Peter Gomez su rainews muove una giusta crtica a Mario Draghi: “Chi governa deve parlare ai governati. Nei momenti di difficoltà i cittadini devono essere rassicurati. Draghi dieci volte più accentratore rispetto a Conte”

Peter Gomez: “io credo che sia giusto che un presidente del consiglio abbia tra i suoi compiti anche quello di parlare ai cittadini. Chi governa deve parlare governati, magari prima si parlava troppo, ma poi c’è anche il rischio di parlare troppo poco. Chi governa ha il dovere di parlare ai cittadini nei momenti di difficoltà. I cittadini devono essere rassicurati. Adesso siamo ancora in luna di miele, ma di fronte a delle scelte gravi gravi che dovrà prendere il governo, secondo me è un bene che chi governa affronti la stampa, affronti le domande della stampa e spieghi ai cittadini il perché di determinate decisioni. Ci ricordiamo benissimo come le critiche, fondate o meno a seconda dei punti di vista, al vecchio governo Conte erano che fosse un accentratore. Dicevano che comunicava in maniera troppo spesso unilaterale usando Facebook eccetera. Bene in questo momento nessuno di noi può negare che Draghi stia moltiplicando per 10 quello che accadeva prima. Poi ciascuno dà la valutazione che crede, ma questo è un fatto.”

