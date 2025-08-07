Malore in spiaggia ad Albenga, morto bambino di 9 anni

È morto il bambino di 9 anni che tre giorni fa si è sentito male nella spiaggia di Albenga (Savona) mentre era in vacanza con la famiglia

GENOVA, 07 AGO – Il piccolo è deceduto all’ospedale Gaslini di Genova dove era ricoverato in terapia intensiva. Il malore è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso davanti a decine di bagnanti rimasti sotto shock. Sul posto era intervenute un’automedica della croce bianca di Alassio, visto che in quel momento i mezzi della croce bianca di Albenga erano impegnati in altri interventi, dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari sulla spiaggia, il bambino era stato trasferito d’urgenza prima all’ospedale Santa Corona di Pietra poi al Gaslini di Genova.

L’Azienda sanitaria locale savonese “esprime alla famiglia la più profonda vicinanza e il più sentito cordoglio per il tragico epilogo” smentendo ritardi nei soccorsi: “l’automedica è arrivata da Alassio in 4 minuti, ampiamente nei tempi previsti dal protocollo e, fin dai primi momenti dell’accaduto, medici, operatori sanitari e volontari hanno attivato con tempestività tutte le procedure di emergenza del caso, operando con la massima professionalità e dedizione. Purtroppo, le condizioni cliniche del piccolo sono apparse sin da subito estremamente critiche e ogni sforzo si è scontrato con la gravità della situazione”. L’ospedale Gaslini comunica che “i genitori hanno espresso il fortissimo desiderio di donare gli organi del bambino”. (ANSA)