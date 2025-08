UE: 47 milioni alla Polonia per migliorare la rete ferroviaria

La Commissione europea ha approvato aiuti per 47 milioni di euro alla Polonia per migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto ferroviario. Le risorse provengono dal programma Fondi per le infrastrutture, il clima e l’ambiente. La misura mira a promuovere il trasferimento del trasporto dalla strada alla rotaia.

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette

I beneficiari ammissibili sono le imprese operanti nei settori del trasporto ferroviario di merci e passeggeri, nonché le società di leasing di materiale rotabile. L’aiuto coprirà fino all’85 per cento dei costi ammissibili, comprensivi delle attrezzature.

La Commissione ha ritenuto che le risorse siano necessarie per promuovere l’uso del trasporto ferroviario, che è meno inquinante di quello su strada e contribuisce a ridurre la congestione stradale, in linea con gli obiettivi della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e del Green Deal europeo. (ITALPRESS)

