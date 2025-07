Infrastrutture, UE: 17 miliardi “per aumentare la mobilità militare”

Le strade e le ferrovie dell’Unione Europea non sono adatte per un rapido trasferimento di equipaggiamenti militari e truppe in tutta la parte continentale d’Europa in caso di conflitto con la Russia. Lo ha dichiarato il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo Apostolos Tzitzikostas al quotidiano Financial Times.

La Ue intende spendere almeno 17 miliardi di euro per la modernizzazione delle infrastrutture “per aumentare la mobilità militare”. I carri armati della NATO del peso fino a 70 tonnellate, in caso di impiego al confine orientale, rimarrebbero bloccati, secondo lui, nei tunnel, farebbero crollare i ponti e… “si impiglierebbero nei protocolli di frontiera”.

