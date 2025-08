Bologna, rapine ai riders: in 40 si presentano in Questura

Un gruppo di circa 40 riders, prevalentemente originari del Pakistan e del Bangladesh, ieri si sono presentanti in Questura a Bologna per segnalare una serie di aggressioni, nello specifico furti e rapine, di cui sono rimasti vittime durante la loro attività lavorativa di consegna dei pasti. Uno in particolare ha denunciato un episodio successo poco prima, ma molti colleghi lo hanno accompagnato per segnalare in generale il fenomeno che li riguarda.

Altri infatti avevano sporto denunce in passato, sempre per furti e rapine. Hanno spiegato di essere stati presi di mira soprattutto nell’area del centro (via Indipendenza, via Dei Mille), da parte di gruppi di più soggetti che li hanno derubati delle biciclette, dei telefoni cellulari o dei soldi delle consegne. I riders sono stati ascoltati dai funzionari dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Digos. La Questura fa sapere che organizzerà specifici servizi per prevenire e arginare questo fenomeno, oltre a indagini per individuare i responsabili. (ANSA)