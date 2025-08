Ufficio Netanyahu: “Decisione presa, occupiamo Gaza”

“Occuperemo la Striscia di Gaza. La decisione è stata presa”

Lo riferisce un alto funzionario dell’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu a Channel 12. “Hamas non rilascerà altri ostaggi senza una resa totale, e noi non ci arrenderemo. Se non agiamo ora, gli ostaggi moriranno di fame e Gaza resterà sotto il controllo di Hamas”, ha detto.

Netanyahu: in settimana ordini a Idf per la campagna a Gaza

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato all’inizio della riunione dell’esecutivo di oggi che in settimana convocherà il governo e saranno date indicazioni all’esercito su come raggiungere “gli obiettivi di guerra fissati”. “Dobbiamo continuare a essere uniti e a lottare insieme per raggiungerli”, ha detto. Uno degli obiettivi di guerra di Israele riguarda il rilascio di tutti gli ostaggi, ancora in vita e deceduti. tgcom24.mediaset.it