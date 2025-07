Orban: “Bruxelles conduce l’Europa verso la rovina”

“Bruxelles sta conducendo l’Europa verso la rovina, alimentando le tensioni commerciali, alimentando la guerra con la Russia e spingendo per l’adesione dell’Ucraina all’UE. Perché? Perché ogni crisi è solo un altro passo verso il loro sogno federale: gli Stati Uniti d’Europa. È tempo di un cambio di leadership.”

Lo scrive Viktor Orban su X pubblicando un video

🇪🇺 Brussels is driving Europe towards ruin – stoking trade tensions, fuelling war with Russia, and pushing for Ukraine’s EU membership. Why? Because every crisis is just another step toward their federal dream: the United States of Europe. It’s time for a change of leadership. pic.twitter.com/9Ln8OgqhlP

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 30, 2025