Malore improvviso in strada, muore 59enne

Una donna priva di sensi sull’asfalto, i soccorsi che si mobilitano ma è troppo tardi

A Oriago (Venezia) una donna di 59 anni è morta improvvisamente, stroncata da un malore, mentre era per strada. La tragedia si è consumata domenica 27 luglio. La donna era uscita per comprare la pizza e cenare con la madre, quando si è accasciata al suolo senza più riprendersi.

È successo tutto nei pressi della chiesa di San Pietro Apostolo. Chi ha visto la donna per terra e i soccorsi ha pensato che fosse rimasta vittima di un incidente stradale, ma in pochi istanti si è chiarito tutto. La donna era appena uscita e intendeva percorrendo un breve tratto di strada a piedi per comprare la cena. Ha chiuso alle sue spalle la porta di casa, ha mosso pochi passi e poi è caduta. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori.

www.today.it