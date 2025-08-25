Roma, 60enne rapinata e violentata da uno straniero

Una donna di 60 anni è stata rapinata e violentata nel parco di Tor Tre Teste, a Roma

È quanto successo all’alba di domenica 24 agosto, alle prime luci del giorno. La vittima, residente di zona, stava portando il cane a passeggiare quando, alle spalle prima e poi frontalmente, è stata aggredita da un uomo. L’aggressore l’ha strattonata, le ha rubato il cellulare e poi, una volta gettata a terra, l’ha violentata sessualmente.

La vittima, subito dopo lo choc dell’abuso, ha chiamato aiuto ed è stata soccorsa da un passante. A quel punto è scattato l’allarme al numero unico per le emergenze. La donna, che ha descritto l’aggressore come un uomo di colore che portava un berretto in testa, è stata portata al policlinico Casilino. Per lei è stato applicato il protocollo rosa.

I carabinieri della compagnia Casilina, invece, stanno lavorando per dare un volto all’aggressore. Nella giornata di ieri sono state acquisite telecamere in zona Tor Tre Teste, Centocelle, Quarticciolo e lungo tutta la Casilina e la Togliatti. Nulla sarà lasciato al caso. Non è detto, inoltre, che l’aggressore dimori, saltuariamente, in zona. […]

Negli ultimi 5 anni in Italia 11.140 donne sono state violentate dagli immigrati.