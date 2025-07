Uccide connazionale a bottigliate, arrestato rumeno

I carabinieri di Fabrica di Roma (Viterbo), hanno arrestato un uomo di origini romene, residente del posto, accusato di aver ucciso un suo connazionale durante una lite

ROMA, 27 LUG – Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 23, nella centralissima via Roma di Fabrica, dove i due uomini hanno cominciato a litigare, forse per futili motivi. Dalle parole ben presto si è passato ai fatti, e uno ha colpito violentemente alla testa l’altro con una bottiglia che aveva in mano.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. L’aggressore, residente del posto, poco dopo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di capire l’esatta dinamica dei fatti, e la motivazione che ha scatenato la lite tra i due uomini.

Sarà l’esame autoptico sul corpo dell’uomo a fare maggiore chiarezza sulle cause della sua morte che, oltre al colpo alla testa, potrebbero essere imputabili anche a un malore sopraggiunto durante la lite. (ANSA).