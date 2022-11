Mattarella: alimentare amicizia con la Francia

Ascolta l'articolo

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Francia e Italia hanno assunto un anno fa l’impegno solenne di operare ancor più strettamente insieme. Il Trattato del Quirinale rilancia un’intensa e autentica amicizia tra i nostri popoli, che va alimentata nell’interesse comune dei due Paesi e, insieme, dell’Ue”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un tweet.

Macron – (ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Esattamente un anno fa, abbiamo suggellato l’unione tra i nostri due Paesi con un trattato. In questo giorno, invio un messaggio di profonda amicizia al popolo italiano”. Lo scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron ad un anno dalla firma del Trattato del Quirinale. Macron posta anche un video di quel giorno a Roma.

(askanews)Accordo di solidarietà tra Francia e Germania per sostenersi reciprocamente in materia di approvvigionamento energetico.

“Francia e Germania hanno bisogno l’una dell’altra per superare le tensioni energetiche. Questo è il significato dell’accordo di solidarietà che abbiamo appena concluso per attuare gli scambi di gas ed elettricità tra i nostri due Paesi e per agire insieme nel quadro dell’Unione Europea”, scrive su Twitter la prima ministra francese Elisabeth Borne che ha firmato l’intesa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.