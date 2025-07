Monfalcone, Tar Fvg boccia ricorso del Centro islamico

TRIESTE, 26 LUG – Il centro culturale islamico “Darus Salaam” è del Comune di Monfalcone. Lo rende noto la ex sindaca e oggi europarlamentare leghista e consigliera delegata alla legalità e alla lotta alla radicalizzazione Anna Maria Cisint citando una sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia che “ha respinto il ricorso presentato dal centro islamico” con il quale si impugnava il provvedimento del Comune che disponeva l’acquisizione “per legge” dell’immobile, che è sito in via Duca d’Aosta 28.

“Il ricorso era stato presentato dal centro islamico guidato da Bou Konate, tramite il legale La Torraca, dopo la notifica del verbale conseguente all’accertata inottemperanza all’ordine di ripristino della destinazione d’uso”, scrive Cisint specificando che “tale violazione ha determinato, come previsto dalla legge regionale, l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune”.

L’udienza si è tenuta il 15 luglio a Trieste, l’avvocato del Comune Teresa Billiani ha difeso le ragioni dell’amministrazione.

“Ancora una sconfitta per chi vuole imporre la Sharia nella nostra città, per chi vuole fare politica contro le regole del nostro Paese e della nostra civiltà. Una grande vittoria, che farà storia, per chi sta dalla parte dei cittadini e del rispetto della Costituzione e dei suoi valori”, è il commento di Cisint. (ANSA).