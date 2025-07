Macron: “La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina”. Ira degli Usa

Macron annuncia il riconoscimento francese dello Stato di Palestina a settembre

“Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Ne farò l’annuncio solenne all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel prossimo mese di settembre. L’urgenza oggi è che cessi la guerra a Gaza e che la popolazione civile sia soccorsa. La pace è possibile. Occorre immediatamente un cessate il fuoco, la liberazione di tutti gli ostaggi e un aiuto umanitario massiccio alla popolazione di Gaza. Bisogna anche garantire la smilitarizzazione di Hamas, proteggere e ricostruire Gaza.

Bisogna infine costruire lo Stato di Palestina, assicurarne la vitalità e permettere che, accettando la sua smilitarizzazione e riconoscendo pienamente Israele, esso partecipi alla sicurezza di tutti in Medio Oriente. Non ci sono alternative. I francesi vogliono la pace in Medio Oriente. Spetta a noi francesi, insieme agli israeliani, ai palestinesi, ai nostri partner europei e internazionali, dimostrare che è possibile. Alla luce degli impegni che il presidente dell’Autorità palestinese ha assunto nei miei confronti, gli ho scritto la mia determinazione ad andare avanti. Fiducia, chiarezza e impegno. Vinceremo la pace”.

Rubio contro Macron

Gli Stati Uniti condannano il piano del presidente francese Emmanuel Macron per riconoscere lo Stato palestinese a settembre. “Questa decisione imprudente serve solo alla propaganda di Hamas e allontana il processo di pace. È uno schiaffo alle vittime del 7 ottobre”, ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio su X.

Macron aveva annunciato in serata, sempre sui social, che la Francia “riconoscerà lo Stato di Palestina”, in linea con il “suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente”. Il capo dell’Eliseo aveva anche precisato che la comunicazione formale sarà fatta a settembre all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

