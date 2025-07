La Germania fornirà a Kiev radar antiaerei per 340 milioni di euro

L’azienda bellica tedesca Hensoldt ha annunciato la fornitura all’Ucraina di sistemi radar antiaerei per un valore di 340 milioni di euro: è quanto riporta il quotidiano tedesco Handelsblatt. Si tratta in particolare di un numero non specificato di radar ad alte prestazioni TRML-4D e di radar a corto raggio SPEXER 2000 3D MkIII.

Costa (Ue) a Xi, “la Cina prema su Mosca per la fine della guerra in Ucraina”

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha esortato la Cina a “usare la sua influenza” sulla Russia per contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina, durante l’incontro nella Grande sala del popolo con il presidente Xi Jinping.

Costa, accompagnato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyan, ha aggiunto nei primi minuti di dichiarazioni pubbliche di voler esortare la Cina, “come membro permanente del Consiglio di sicurezza, a usare la sua influenza sulla Russia affinché rispetti la Carta delle Nazioni Unite e ponga fine alla guerra di aggressione contro l’Ucraina”. rainews.it/maratona