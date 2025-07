Uccide la moglie in Belgio, marocchino arrestato in Italia

Ricercato in tutta Europa deve scontare 30 anni di carcere. Aziz El Badri, cittadino nato in Marocco, è stato scovato dalla polizia a Roma, dove era arrivato dopo essere scappato dal Belgio

Ricercato dallo scorso 10 luglio su di lui pendeva un mandato di arresto europeo in quanto ritenuto responsabile di aver ucciso la moglie, con la quale viveva insieme in nord Europa. Poi la fuga, sino all’arrivo nella Capitale, dove gli agenti lo hanno fermato lo scorso lunedì.

Uccide la moglie e scappa

In particolare il 44enne nato in Marocco è stato fermato nella giornata del 21 luglio dagli agenti del commissariato Porta Pia. Un controllo di routine nel piazzale esterno della stazione Tiburtina. Dagli accertamenti in banca dati è emerso a suo carico la presenza del mandato di arresto. L’uomo era ricercato per aver picchiato violentemente e poi ucciso a coltellate la moglie al termine di una lite scoppiata nell’appartamento dove vivevano insieme in Belgio.

Mandato d’arresto europeo

Identificato in Aziz El Badri, il 44enne è stato portato negli uffici di polizia e poi trasferito nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione della magistratura dopo aver informato le autorità belghe sulla sua cattura.

