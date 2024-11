Ex Ilva, Tribunale Milano dichiara insolvenza di Accierie d’Italia Holding

Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d’insolvenza di Accierie d’Italia Holding che ha rilevato gli stabilimenti ex Ilva, con sentenza pubblicata ieri. Lo si legge in un comunicato stampa in cui si precisa che il Tribunale di Milano, senzione crisi d’impresa, ha deciso su ricorso promosso da Accierie d’Italia.

“All’esito del procedimento al quale hanno preso parte anche il socio privato ArcelorMittal Italy Holding e il socio pubblico Invitalia – si legge – è stato accertato, anche con l’ausilio di un supporto cosulenziale, uno squlibrio finanziario di quasi 1 miliardo di euro, di composizione eterogenea, per lo più riconducibile a debiti verso i soci, verso professionisti e fornitori”.La verifica di stato passivo, conclude la nota, è stata fissata per il 5 marzo prossimo. (askanews)