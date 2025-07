Roma, rompe distributore automatico e lo svaligia: arrestato egiziano

Incurante di essere in una delle piazze più transitate della città ha spaccato il vetro di un distributore di una tabaccheria con una grossa pietra e l’ha svaligiato. Un ladro che non è passato inosservato ai passanti con diversi cittadini che hanno contattato il 112. È accaduto nella notte a Porta Maggiore.

Furto alla tabaccheria

Il tentato furto in una tabaccheria di piazza Porta Maggiore dove sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno sorpreso un cittadino straniero che stava asportando diversa merce dal distributore automatico all’esterno dell’attività, dopo averne rotto il pannello in vetro con un sasso.

Ladro in manette

L’uomo, poi identificato in un 28enne egiziano, senza dimora e con precedenti, è stato arrestato per tentato furto aggravato e messo a disposi le aule di piazzale Clodio per la convalida.

