Pisa, guardia giurata spara alla moglie e poi si uccide

Omicidio-suicidio a Pisa, dove Alessandro Gazzoli di 50 anni, ha sparato alla moglie, Samantha Del Grappa, 45, e poi si è tolto la vita

Sul posto è intervenuta la polizia con la Scientifica. È accaduto in un condominio di due piani in una zona residenziale alla periferia della città. Il marito, una guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato i famigliari e il 112 per comunicare il suo gesto, prima di rivolgere l’arma, una Glock 9X21, contro se stesso. In casa al momento della tragedia non c’erano i due figli piccoli.

Quando la squadra mobile è arrivata sul posto, non ha potuto fare altro che constatare la tragedia. Secondo Il Corriere fiorentino non risultano richieste di intervento o denunce. Gazzoli aveva lavorato come guardia anche in Procura e saltuariamente al giudice di pace. tgcom24.mediaset.it