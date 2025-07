Milano, egiziano e aggredito e rapinato: arrestati due stranieri

Arrestati due malviventi a Milano, accusati di rapina in concorso. Si tratta di un 31enne della Guinea e di un algerino di 29 anni

Hanno agito in gruppo, accerchiando un uomo, aggredendolo e rapinandolo.. Tutto è accaduto all’una della notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio. La vittima è un egiziano di 34 anni che si trovava in via Padova quando è stato aggredito da un gruppo di persone. I malviventi lo hanno spinto e sono riusciti a portargli via 100 euro.

L’arresto poco dopo

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg che hanno raccolto la testimonianza del 34enne e hanno rintracciato due membri della gang in via Vitruvio. I due sono finiti in manette e sono stati portati nel carcere di San Vittore. Del resto della banda non c’era traccia.

