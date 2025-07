Malore mentre gioca a calcetto, 57enne muore davanti al figlio

Un uomo di 57 anni, Marco Cruciani, residente a Guidonia, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava nel Comune di Villetta Barrea

L’uomo stava giocando a calcetto insieme ad altri genitori e ragazzi nei pressi del rifugio Colle Cieco, a circa 1.400 metri di altitudine. A riportare la notizia sono i quotidiani locali. La comitiva era composta da adulti e giovani scout provenienti dalla parrocchia Sant’Enrico di Casal Monastero, a Roma, riuniti per un soggiorno all’aria aperta.

Dopo il pranzo, un gruppo di genitori e ragazzi aveva improvvisato una partitella di calcio su uno spiazzo erboso poco distante dal campo tende. Cruciani aveva preso parte al gioco, ma dopo aver calciato il pallone si è accasciato a terra, manifestando segni di malessere. Il figlio dell’uomo lo ha chiamato per nome più volte, senza ricevere risposta.

Un medico presente ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 dall’Aquila, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Marco Cruciani lascia tre figli. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni a Colle Fiorito, frazione di Guidonia.

www.notiziedabruzzo.it