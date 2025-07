Fuggono dai carabinieri, poi li pestano. La furia dei tunisini a Roma

I carabinieri hanno arrestato due tunisini, denunciandone altri due, per aver tentato di evitare un controllo stradale: per i quattro l’accusa è di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La vicenda è avvenuta a Roma su via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Laurentina, quando una pattuglia ha notato 4 persone a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata che, alla loro vista, si sono dati alla fuga: l’inseguimento si è concluso lungo via Ardeatina, quando gli occupanti dell’auto sono scesi dal mezzo nonostante i militari dell’Arma gli avessero imposto di restare all’interno, e iniziavano a spintonarli e minacciarli, ostacolando la loro identificazione.

Il conducente ventenne, che poi si è rivelato non aver mai conseguito la patente di guida, ha poi afferrato per il collo un carabiniere mentre un 22enne ha aggredito gli altri colleghi con pugni e calci. Tanto che, dopo aver chiesto rinforzi, i militari dell’Arma sono dovuti ricorrere allo spray urticante. Nell’aggressione sono rimasti feriti 4 carabinieri che, dopo le cure del caso, venivano dimessi rispettivamente con 25, 10, 3 e 1 giorno di prognosi.

www.liberoquotidiano.it