Mantova, senza patente fugge all’alt dei Cc con un’ascia in auto: arrestato tunisino

Ãˆ fuggito all’alt dei carabinieri a bordo di un’auto sulla cui aveva caricato un’ascia e, per di piÃ¹, senza patente. Per questo, lo scorso 13 marzo, un 30enne tunisino Ã¨ stato arrestato dai militari dell’Arma in provincia di Mantova

L’uomo, al volante di un’auto che non avrebbe potuto guidare, ha eluso il posto di blocco dei carabinieri dando vita a un inseguimento di circa dieci chilometri. Dopo aver bloccato il fuggiasco dopo una breve fuga a piedi, gli agenti hanno rinvenuto, nascosta sotto il sedile dell’auto, un’ascia. Oltre all’arresto, l’uomo Ã¨ stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Le accuse

Il 30enne Ã¨ accusato di resistenza a pubblico ufficiale e del nuovo reato introdotto dal decreto sicurezza appena entrato in vigore. Quest’ultimo prevede pene piÃ¹ severe per chi, non fermandosi all’alt delle forze dell’ordine, fugge mettendo in pericolo l’incolumitÃ altrui. I carabinieri hanno infatti contestato al tunisino di aver causato, dandosi alla fuga, una serie di rischi per gli altri automobilisti e i pedoni “ignorando ogni regola del codice della strada”.

Oltre all’arresto, il giovane Ã¨ stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e sanzionato per la lunga serie di infrazioni al codice della strada. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora in provincia di Mantova.

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