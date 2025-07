Malore improvviso: addio all’agente Luigi Motolese

Sabato sera 12 luglio è mancato per un improvviso arresto cardiaco Stefano Luigi Motolese, 55 anni, vigile in forza alla Polizia locale di Padova

Viveva a Cadoneghe, lascia nello strazio la moglie e due figli di 16 e 12 anni. Dopo l’assunzione nel corpo di Polizia locale di Padova, avvenuta nell’ottobre dell’anno 2007, ha prestato il suo servizio sul territorio come agente di prossimità nel centro storico della città e di seguito nelle aree periferiche. Dal 2015 era in forza come agente motociclista presso il reparto Pronto Intervento. Non appena si è diffusa la notizia sono stati tanti i colleghi che, anche da comandi esterni hanno voluto trasmettere alla famiglia del 55enne le più sentite condoglianze.

Ha dedicato da oltre un decennio la sua professionalità ed esperienza all’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole primarie e negli istituti secondari di primo e secondo grado cittadini, ricevendo attestazioni di stima dai docenti e di gratitudine dagli studenti a cui ha trasmesso la positività che lo contraddistingueva.

Operatore professionalmente attivo, persona di animo solare, ha sempre manifestato ampia disponibilità a favore dei colleghi ed un profondo spirito di appartenenza al Corpo. Il comandante del corpo di Polizia locale di Padova, Lorenzo Fontolan, l’assessore alla Polizia Locale Diego Bonavina e gli appartenenti tutti esprimono la loro vicinanza e il profondo cordoglio ai familiari del collega.

