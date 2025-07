Zelensky: ‘lieto se l’Italia investirà sulla nostra difesa’

ROMA, 10 LUG – “Sono grato a Giorgia Meloni e all’Italia per la leadership nel sostenere l’Ucraina e per aver organizzato la grande Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina. Il livello di decisioni e incontri è davvero elevato. Insieme, stiamo rafforzando il futuro dell’Ucraina.

La nostra priorità assoluta in questo momento è la difesa aerea e la produzione di droni, in particolare intercettori. Saremmo lieti di vedere investimenti italiani in tutto ciò che protegge le vite in Ucraina oggi e contribuirà a salvaguardare l’Italia domani”. Lo scrive su X Volodymyr Zelensky. (ANSA)

(ITALPRESS) – “La Ukraine Recovery Conference non è soltanto un incontro, un segnale politico di unità e ripresa nella nostra vita, ma ha anche ovviamente tanti risultati pratici, quindi accordi, partecipazione. Più di 500 aziende. Voglio ringraziare il mondo imprenditoriale italiano, è molto importante perché è un segnale importante che proviene dalle imprese italiane di altri paesi. È un segnale di fiducia verso l’Ucraina, un segnale di fiducia nel fatto che non solo sopravviveremo a questa guerra, ovviamente questa è la cosa più importante, ma anche che rafforzeremo la nostra stabilità comune europea”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa con il premier Giorgia Meloni nell’ambito della Ukraine Recovery Conference