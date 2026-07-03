In piedi sopra un vaporetto, bravata nel centro di Venezia

ImolaOggi CRONACA, News 2026

VENEZIA, 03 LUG – Si arrampica sul tettuccio di un vaporetto in piena navigazione a Venezia, viene ovviamente filmato e il video diventa in poco tempo virale, poi riesce a eludere – per ora – l’intervento della Polizia locale che si è affiancata al natante.

L’episodio è avvenuto all’interno del Bacino di san Marco, indicativamente nella zona tra i Giardini della Biennale e San Zaccaria, ed è stato diffuso tra gli altri dalla consigliera comunale Monica Poli, nota come “Lady pickpocket” per la sua lotta contro i borseggiatori e per il decoro urbano.

“Basta, rispetto per la nostra città!”, scrive a commento del filmato.
Il protagonista della bravata, in maglietta gialla e con un berretto bianco, appare sopra il tetto del vaporetto, fa qualche passo e sembra rispondere a gesti contro chi lo invita a scendere. Un natante della Polizia locale ha acceso la sirena per accostare al vaporetto e bloccarlo, senza riuscirci, per ora. (ANSA)

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