Molestie sessuali, donne abbandonano le piscine pubbliche in Germania

“Le donne e le ragazze hanno iniziato ad abbandonare le piscine pubbliche.

Chi se lo può permettere sta spostando il divertimento in piscina in spazi privati ​​e installando minipiscine nei propri giardini (le vendite stanno salendo alle stelle)”.

È la denuncia della storica rivista femminista tedesca Emma Magazín su quello che sta accadendo nelle piscine in Germania. La rivista scrive che le aggressioni e le molestie sessuali sono perpetrate “prevalentemente da uomini con un background migratorio“.

“E ancora una volta, si perde un pezzo di spazio pubblico per le donne. Proprio come non possono più prendere il tram la sera e hanno da tempo smesso di uscire liberamente in pubblico o nei bar per paura di ritrovarsi con droghe da stupro nei bicchieri”.

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta, pubblicando l’articolo.